Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên mạng internet, tại Lâm Đồng, TP.HCM và Sơn La.

Tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng khám xét, bắt khẩn cấp Trần Ngọc Đức (SN 1990, thường trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đức là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên website https://xxxdong.com, https://xxxdoi.app.

Công an cũng thu giữ 7 thẻ tài khoản ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 1 xe mô tô phân khối lớn, 1 xe ô tô. Tính đến thời điểm bị bắt, Đức đã thực hiện giao dịch mua bán phần mềm với hơn 1.200 khách hàng.

Trần Ngọc Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã đăng ký là đại lý của 2 website http://www.cell-phones-tracker.com/, https://tispy.net/ để khai thác lượng khách hàng mua phần mềm nghe lén tại Việt Nam.

Phần mềm này khi được cài đặt vào điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin cá nhân như: Tài khoản ngân hàng, tài khoản Email, Viber, Zalo, Facebook; các giao dịch internet banking có thể bị kiểm soát mà chủ thể không hề hay biết.

Ngoài ra, phần mềm này còn ghi âm bí mật nội dung cuộc đàm thoại nghe, gọi. Đáng lo ngại, toàn bộ thông tin, dữ liệu của các máy điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén này được chuyển đến máy chủ lưu trữ tại nước ngoài.

Tang vật thu giữ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi, mua bán, cài đặt phần mềm gián điệp vào máy điện thoại của người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân. Hành vi này vi phạm vào Điều 289 "Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" trong Bộ luật Hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tù mức cao nhất từ 7 đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đưa ra khuyến cáo: Người sử dụng điện thoại di động khi thấy những dấu hiệu bất thường như: Máy điện thoại nóng, xử lý chậm; tốc độ tiêu thụ dữ liệu lớn; thời lượng pin sử dụng giảm xuống bất thường; tự động khởi động lại máy; các chức năng định vị GPS, Wifi tự động bật thì phải kiểm tra các ứng dụng đã cài đặt trong máy hoặc đến cửa hàng điện thoại đề nghị hỗ trợ để không bị là nạn nhân của tội phạm này.

Tác giả: TRƯƠNG HUYỀN