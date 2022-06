Bộ Công an: Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư

Vụ Cục Lãnh sự: Các bị can nhận hối lộ hàng chục tỉ và hàng trăm ngàn đôla Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và đề nghị cho biết các bị can nhận hối lộ bao nhiêu tiền. Lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 7 bị can về tội nhận hối lộ, 3 bị can về tội đưa hối lộ trong vụ án này. Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can đã nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn đôla. "Vụ án đang trong quá trình điều tra, để làm rõ từng bị can nhận bao nhiêu thì phải chờ kết luận điều tra. Chúng tôi đang tập trung điều tra hành vi liên quan của các tổ chức, cá nhân khác", lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra thông tin.