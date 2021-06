Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021. Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an các địa phương....

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: CAND

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện cho được “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh - vừa quyết tâm phục hồi, duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu của năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động, Bộ Công an đã rất nỗ lực, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng như Quân đội, các cấp ủy chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc... để tập trung huy động lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước. Điển hình như Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp..., hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra".

Chủ tịch nước ghi nhận, trong các sự kiện lớn vừa qua, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, các đối tượng chống phá, phản động; kịp thời cùng với chính quyền địa phương giải quyết từ sớm, tại chỗ các vụ việc phức tạp, kéo dài.

"Tôi rất tự hào khi lực lượng Công an đã trực tiếp có mặt trong các điểm nóng để giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tôi đề nghị các lãnh đạo của Bộ Công an có đề xuất, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể Công an nhân dân có thành tích xuất sắc" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả thực hiện "mục tiêu kép" trong 6 tháng đầu năm của lực lượng Công an nhân dân

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu của năm 2021.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình hiện nay, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần kịp thời sơ kết, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2021 đến nay, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó có sự bổ sung để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và thời gian tiếp theo./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV