Bộ Công an sẽ xin lỗi công khai hai người vì bắt oan trong vụ Năm Cam

Ngày 2-3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã gửi thư mời ông Bùi Mạnh Lân - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hưng Thịnh, chủ đầu tư các khu công nghiệp Đồng An 1, 2, Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương - về việc dự buổi xin lỗi công khai đối với ông vào ngày 5-3 tới.

Cùng được xin lỗi với ông Lân là ông Phạm Văn Hướng, phó tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi điều tra vụ án "gây rối trật tự công cộng" xảy ra năm 2003, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Bùi Mạnh Lân tổng cộng 41 ngày, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hướng tổng cộng 63 ngày mà "không có lệnh hợp pháp".

Tới nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Lân, ông Hướng thuộc trường hợp được xem xét giải quyết theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước nên chính thức tổ chức xin lỗi công khai hai doanh nhân này.

Theo tư liệu của Tuổi Trẻ Online, liên quan tới vụ án, năm 2014, ông Nguyễn Tuyến Dũng (trú TP Mỹ Tho, Tiền Giang) - nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, điều tra viên được Bộ Công an tăng cường trong chuyên án Năm Cam - đã bị xử phạt 5 năm tù về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Mặc dù ông Dũng kháng cáo kêu oan, nhưng phiên tòa phúc thẩm vào năm 2018 đã bác đơn, giảm mức hình phạt còn 4 năm tù đối với ông Dũng về cùng tội danh.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Nên, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, về hành vi "lạm quyền khi thi hành công vụ", nhưng do ông Nên điều trị bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can để xử lý sau.

Một góc Khu công nghiệp Đồng An 1 tại Thuận An, Bình Dương - Ảnh: B.SƠN

Ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Tuyến Dũng được Bộ Công an điều động tham gia chuyên án điều tra băng nhóm tội phạm do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu. Khi chuyên án kết thúc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án, trong đó có vụ "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Công ty gas Bình Dương (trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng An). Ông Nên và ông Dũng tiếp tục tham gia điều tra vụ án này. Ngày 29-4-2003, ông Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc và ông Phạm Văn Hướng, phó giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh, về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra từ năm 2000 tại Khu công nghiệp Đồng An. Lợi dụng việc tham gia điều tra vụ án, hai ông Nên và Dũng đã giải quyết tranh chấp dân sự giữa vợ chồng ông bà Huỳnh Thị Thu, Nguyễn Văn Cư (trú TP.HCM) và Công ty cổ phần Hưng Thịnh trong khi vụ tranh chấp đang được tòa án thụ lý giải quyết. Viện KSND tối cao xác định ông Nên và ông Dũng biết tranh chấp này là tranh chấp dân sự đã được khởi kiện theo thủ tục dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an, không liên quan đến vụ án "gây rối trật tự công cộng" nhưng vẫn thụ lý, bắt tạm giam các bị can là "lạm quyền khi thi hành công vụ".

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ