Bộ Công an nói gì vể việc chậm trả căn cước công dân gắn chip?

Ngày 11-7, trong chương trình phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6-2022.

Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, cử tri và nhân dân có phản ánh tình trạng chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp phát, trả thẻ căn cước công dân sau khi công dân đã thực hiện thủ tục cấp thẻ.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã làm rõ phản ánh của cử tri liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chip. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đến ngày 10-7, Bộ Công an đã cấp được trên 67 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Công an thừa nhận có nhiều lỗi trong quá trình triển khai dẫn đến chậm trả căn cước cho người dân. Về nguyên nhân cụ thể, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết nhiều người dân đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại nên khi thay đổi địa điểm, tức thường trú, đến lúc khớp nối thông tin bị chệch choạc.

"Đây là điểm đang khắc phục bởi có nhiều nguyên nhân từ công an, địa phương đến nguyên nhân từ phía người khai báo"- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, một số người dân có trách nhiệm khai báo hồ sơ và thông tin hồ sơ nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm "đúng, đủ, sạch" dẫn đến không nhập được thông tin. Hiện, cơ quan công an đang điều chỉnh lại.

Nguyên nhân cuối cùng được Thứ trưởng Bộ Công an nhắc đến là một số hồ sơ công an các địa phương khi nhập dữ liệu độ chính xác không cao dẫn đến phân loại gặp khó khăn.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, hiện Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, quy trình, trình tự thủ tục; nâng cao hiệu quả công tác về giải quyết và tiếp nhận, chất lượng hồ sơ. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục thông báo cụ thể đến các đơn vị, cá nhân có sai sót để đến cơ quan công an hướng dẫn thêm.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động