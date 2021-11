Bộ Công an: Nghỉ học do COVID-19, nhiều bé gái bị dụ dỗ làm 'sugar baby'

Lợi dụng việc học sinh được gia đình trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại để học trực tuyến, kẻ xấu đã dụ dỗ, lôi kéo các em vào các hội nhóm kín, trong đó có mại dâm trá hình dưới hình thức "sugar baby - sugar daddy".

Trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Mai Hiên, Phó trưởng phòng Phòng chống mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an chia sẻ kinh nghiệm với phụ huynh để nhận diện và bảo vệ con em mình trước loại tội phạm này.

- Hiện nay xuất hiện hành vi mại dâm biến tướng là "sugar baby - sugar daddy", trong đó không ít nạn nhân là học sinh, thưa bà?

Hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, mạng xã hội được dùng để phục vụ cho mọi công việc từ học tập, sinh hoạt và đời sống…

Đặc biệt, trong một năm qua do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, trẻ em chủ yếu tương tác và học bằng trực tuyến. Nhiều em dưới 16 tuổi bị gián đoạn thời gian học hành, hoặc không đi học.

Hiện chúng ta có khoảng gần 600.000 trẻ em không đến trường và không sống cùng gia đình. Đó là những con số chúng tôi có được từ Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội. Trong thời kỳ giãn cách xã hội như thế, việc sử dụng internet của trẻ em tăng lên rất nhiều.

Hình thức mại dâm "sugar baby - sugar daddy" là hình thức biến tướng thông qua mạng xã hội. Trong đó, có những em, có cả nam và nữ chụp ảnh đưa lên mạng sau khi kết bạn vào một group là nhóm kín, nhóm này sau đó chia sẻ hình ảnh của nhau. Các đối tượng sẽ vào nhóm này rồi mồi chài các em sử dụng hình ảnh như thế này, hay quan hệ với những người như thế này sẽ được một khoản tiền trong một tháng.

Các đối tượng cũng dùng hình ảnh của các em để mồi chài người mua dâm dưới 16 tuổi. Hình thức này rất biến tướng và đối tượng môi giới không xuất hiện, hoàn toàn sử dụng mạng xã hội nên rất khó trong quá trình điều tra.

Thứ hai, việc mua bán này hoàn toàn được sự đồng ý của các em cũng như sự thỏa thuận của đối tượng. Sau khi đối tượng môi giới thành công, có được một khoản tiền sẽ khóa ngay tài khoản facebook cho nên có nhiều đối tượng cơ quan điều tra bị mất dấu.

Thậm chí chúng ta chỉ cần gõ tên nhóm “Trai xinh, gái đẹp”, hay tên nhóm "Kết bạn", "Làm quen", hoặc cần tìm bạn để nói về một chủ đề như chủ đề về du học, hay tiếng Anh, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp thực trạng trên.

Các đối tượng vào nhóm này chủ yếu có điều kiện, chúng thường hẹn nạn nhân ở một thời điểm, hay địa điểm nào đó do đối tượng chọn trước, mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần…. Do vậy, đây là hình thức mại dâm không diễn ra theo quy luật, các nạn nhân không phải là đối tượng bị bắt trong các đường dây mại dâm, hoặc có lịch sử mua bán mại dâm nên rất khó khăn trong quá trình đấu tranh.

- Phụ huynh cần có biện pháp nào để bảo vệ con em mình?

Tôi nghĩ phụ huynh phải thường xuyên đồng hành, hỗ trợ và theo sát con trong cả quá trình học tập, cũng như giao lưu kết bạn với bạn bè trên mạng xã hội. Yêu cầu đầu tiên là gia đình, bởi gia đình mới có thể định hướng cho các con và biết những điều lệch lạc nếu các con tham gia vào các hội nhóm kín.

Nếu chúng ta không kiểm soát được việc con chúng ta sử dụng internet vào việc gì ngoài việc học thì các con rất dễ bị lôi kéo. Ngoài việc hướng dẫn, chúng ta phải trang bị thêm kỹ năng cho con và quan trọng nhất là giáo dục lối sống cho trẻ em để tránh xa các cạm bẫy có thể bị lợi dụng, hoặc có thể bị dụ dỗ qua mạng internet.

- Xâm hại tình dục trẻ em vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại và trong những năm gần đây càng trở nên phổ biến?

Tình hình xâm phạm tình dục trẻ em hiện nay có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng, có nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận, để lại nhiều hậu quả cho xã hội.

Thống kê của lực lượng chức năng trong 9 tháng đầu năm 2021, trên cả nước xảy ra khoảng 1.700 vụ với gần 2.000 đối tượng, xâm hại hơn 1.800 em, trong đó xâm hại tình dục chiếm khoảng 80% tổng số vụ.

Các đối tượng xâm hại trẻ em thường lợi dụng, dụ dỗ nạn nhân đến những khu vắng vẻ tại các khu công cộng, khu vui chơi; tiếp cận làm quen, có mối quan hệ gia đình, người thân của nạn nhân.

Một số đối tượng sử dụng mạng xã hội, lập các nhóm kín để tiếp cận, làm quen, dụ dỗ các trẻ em gái từ 14-16 tuổi tham gia vào đường dây môi giới mại dâm và đăng các hình ảnh, các clip khoe thân thể gửi cho khách hàng mua dâm hoặc dụ dỗ, mua chuộc trẻ em để thực hiện hành vi xâm hại (chiếm 15% tổng số vụ); một số vụ việc xảy ra tại các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ (ăn uống, massage, karaoke…), trang trại trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất mộc, cơ khí…. có thuê phục vụ là người dưới 16 tuổi.

Một số nạn nhân bị bạo lực, bạo hành và bị chính người quản lý ở đó xâm hại tình dục nhưng không dám tố cáo với cơ quan chức năng, và chia sẻ với người thân trong gia đình. Đây là một tình trạng hết sức nhức nhối.

Gần đây chúng tôi thấy, trong số các vụ xâm hại tình dục trẻ em thì tình trạng giao cấu với người dưới 16 tuổi tăng lên. Đây là tình trạng rất đáng báo động. Các em gái mới lớn bị ảnh hưởng từ phim ảnh, lối sống và muốn khẳng định cái tôi nên dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại và dụ dỗ.

Điển hình như vừa rồi chúng tôi đã triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm cho các thiếu nữ từ 14-18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hay triệt phá đường dây mua bán dâm qua hình thức trá hình "sugar baby - sugar daddy". Đây là hình thức mua bán mại dâm biến tướng cực kỳ tinh vi, đã dụ dỗ được rất nhiều em gái dưới 18 tuổi, thậm chí có em dưới 16 tuổi.

- Đáng chú ý, trong một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em gần đây, tội phạm lại là người có học thức, địa vị, thưa bà?

Thực tế đúng là có những người có học thức, học vị, có hiểu biết về pháp luật trong xã hội nhưng vẫn xâm hại trẻ em. Tôi lấy ví dụ như vụ xâm hại bé gái của người từng làm trong Viện Kiểm sát.

Chúng ta thấy rằng, tất cả các hành vi này có thể do bộc phát, nhưng thực chất có khi là diễn biến tâm lý của người phạm tội. Những người này họ đã có những sự suy thoái về đạo từ rất lâu, nhưng chỉ khi xảy ra hành vi vi phạm chúng ta mới nhìn nhận, và đánh giá hành vi phạm tội này.

- Không chỉ xâm hại tình dục trẻ em, có nhiều vụ án rúng động cho thấy hung thủ còn giết luôn cả nạn nhân, gây nỗi đau cho gia đình và sự căm phẫn trong dư luận. Tâm lý, thủ đoạn của những kẻ phạm tội diễn biến như thế nào, thưa bà?

Vụ việc cháu bé 6 tuổi bị sát hại sau khi bị hiếp dâm, hay những vụ việc bố xâm hại con gái rồi sát hại… qua đấu tranh và phân tích thủ đoạn của các đối tượng cũng như diễn biến tâm lý, chúng tôi nhận thấy một điều thông thường khi thú tính nổi lên đối tượng sẽ xâm hại đến cùng.

Nhưng sau khi thỏa mãn thú tính đấy đối tượng có những mối lo sợ sợ nhất định như lo sợ bị phát hiện, bị nạn nhân tố cáo và lo sợ bị trừng phạt trước pháp luật. Đặc biệt, có những đối tượng sau khi xâm hại thì ra tay sát hại luôn nạn nhân, đây là một trong những diễn biến tâm lý nhằm che giấu hành vi phạm tội tới cùng.

Theo tôi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Thứ nhất do thể chất và trí tuệ của các em còn non nớt, khả năng tự vệ phòng tránh các nguy cơ, các hành vi xâm hại yếu ớt, hạn chế. Do đó bọn tội phạm lợi dụng yếu tố này để xâm hại các em… Cùng với đó, các đối tượng phạm tội thường có lối sống buông thả, lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi, thoái hóa, biến chất, suy thoái nhân cách, dẫn đến hành vi phạm tội. Một số khác do trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết về chính sách pháp luật…

Do vậy, trong các buổi tuyên truyền chúng tôi vẫn thường hướng dẫn các em không có chỗ nào an toàn nếu các em không có kỹ năng tự bảo vệ.

- Trong nhiều vụ việc, trẻ em bị xâm hại bởi chính người thân trong gia đình mình, nhưng những vụ việc này lại không được xử lý quyết liệt, thưa bà?

Để bảo vệ trẻ em không bị xâm hại bởi chính người thân trong gia đình mình, thì đây là một câu chuyện cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trước đây, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em bởi chính người thân trong gia đình mình, nhưng khi phát hiện họ thường bỏ qua, hoặc vì sĩ diện của gia đình, dòng họ, hay chính bản thân nạn nhân.

Tuy nhiên khi xã hội phát triển, giá trị về quyền con người được quan tâm hơn, cũng như công tác truyền thông quan tâm nhiều hơn tới trẻ em. Do vậy, càng ngày chúng ta càng phát hiện ra những hành vi đó rất đáng bị lên án, trẻ em được bảo vệ tốt hơn.... Đó chính là tiến bộ về giá trị, kể cả về pháp lý và pháp luật.

Vì vậy theo chúng tôi, để bảo vệ trẻ em trong gia đình, trước hết phải đẩy mạnh công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông tại cộng đồng, tờ rơi, tiểu phẩm.... lâu dần nó sẽ như lời cảnh báo rằng: Các bà mẹ phải bảo vệ con cái mình, hay những ông bố phải giữ khoảng cách với con gái mình, hay làm cách nào để giúp con mình có kỹ năng phòng ngừa xâm hại bởi ngay chính những người hàng xóm.

Bởi, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, kể cả kết quả xử lý những vụ việc này có kết quả vượt bậc, hay xử lý được đối tượng phạm tội thì di chứng cho trẻ em còn rất nặng nề.

- Thời gian tới, Bộ Công an có biện pháp nào để giáo dục trẻ em tránh xa được những cạm bẫy, hay thủ đoạn xâm hại tình dục trẻ em?

Trong công tác phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, chúng tôi coi công tác phòng ngừa là mấu chốt.

Từ năm 2018 đến nửa quý 1/2020, khi chưa xuất hiện dịch COVID-19, chúng tôi phối hợp với công an địa phương tổ chức được 30 điểm tuyên truyền tại các trường THPT, Nội trú nơi có đông học sinh sinh hoạt nội trú.

Tại đây, chúng tôi tuyên truyền về phòng ngừa kỹ năng, cũng như nhận diện tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra chúng tôi phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức các cuộc truyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, hoặc phối hợp Cục Trẻ em tổ chức tháng hành động vì trẻ em và xâm hại tình dục trẻ em.

Năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự hướng dẫn công an các địa phương tổ chức tuyên truyền, đặc biệt là tại các khu vực cách ly, lực lượng công an ngoài đảm bảo an ninh trật tự phòng chống COVID-19, còn phối hợp tổ COVID cộng đồng nhắc nhở gia đình quản lý con em mình.

Đối với các địa bàn xanh, chúng tôi tổ chức đợt tuyên truyền tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Bình để xây dựng mô hình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ở cơ sở. Hiện chúng tôi đã triển khai tại 19 địa phương.

- Xin cảm ơn bà!

