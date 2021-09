Bộ Công an kiến nghị bắt buộc môtô, xe gắn máy định kỳ kiểm tra khí thải

Theo Bộ Công an, hiện nay, Việt Nam với hơn 50 triệu ôtô và môtô, có nhiều nguyên nhân chính làm gia tăng khí thải từ các phương tiện giao thông làm ô nhiễm không khí, nhất là tại các đô thị. Các ôtô, nhất là ôtô cá nhân tăng, nhưng phần lớn tiêu chuẩn về khí thải chỉ đạt mức tối thiểu để giảm giá bán. Do đó, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ có các chính sách kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông. Theo đó, bổ sung các quy định của pháp luật như bắt buộc xe mô tô, xe gắn máy có định kỳ kiểm tra khí thải, tuy nhiên đơn giản hóa việc kiểm tra, không thể đưa vào trạm kiểm định như ô tô.

Cần có chính sách về khí thải đối với ôtô, xe máy.

Kèm theo đó là chế tài đủ mạnh nếu cá nhân, tổ chức không chấp hành. Đồng thời bổ sung thông số về khí thải trên giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, màu của tem kiểm định để phân biệt các thông số khí thải, cung cấp cho người tiêu dùng từ nhập khẩu đến kiểm định định kỳ. Có cơ chế, chính sách giảm, miễn lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, cấp biển số đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, tăng đối với xe chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu.

Về phía Bộ Công an sẽ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về đăng ký xe, theo hướng bổ sung đầy đủ dữ liệu liên quan đến loại động cơ, loại nhiên liệu, chỉ số khí thải vào dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện. Đồng thời thiết kế và lắp biển số xe có đặc trưng riêng cho xe xanh (xe điện, xe lai xăng điện…) để phân biệt với phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu và đề xuất ưu tiên cho phép tham gia giao thông trên những tuyến đường mà phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu không được phép lưu thông./.

Tác giả: Việt Cường

Nguồn tin: Báo VOV