Bộ Công an kêu gọi kẻ nố súng giết 4 người cướp 1 tỷ trong sới bạc ra đầu thú

Chiều tối 5/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã gửi câu hỏi tới Bộ Công an liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn 'khỉ', 33 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM) - kẻ bắn chết 4 người, làm 1 người bị thương và hiện vẫn đang lẩn trốn…

Trả lời câu hỏi của PV về việc truy bắt đối tượng Tuấn “khỉ”, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra từ việc mâu thuẫn trong đánh bạc. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm - kẻ bị cáo buộc được Tuấn "khỉ" nhờ "cầm hộ" số tiền cướp được ở sới bạc.

Hai đối tượng Tuấn và Tâm.

Hiện đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú. Cơ quan Công an cũng đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Qua báo chí, Bộ Công an kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, trưa 29/1, Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Đối tượng này đã lấy xe SH, khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường bỏ trốn.

Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bị nghi đã bắn chết nạn nhân khi người này phản kháng.

Công an TP HCM vây ráp rừng trạm - nơi nghi ngờ Lê Quốc Tuấn lẩn trốn. Ảnh: VTC News ngày 1/2

Để truy bắt nghi phạm Tuấn, Công an TP HCM phối hợp Bộ Công an phong toả khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An) - cách hiện trường xả súng hơn 10 km. Các tuyến đường dẫn vào các kênh rạch, cây cối mọc um tùm, đều được cảnh sát chốt chặn; người dân bị hạn chế qua lại.

Tối 30/1, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can.

Ngày 2/2, Công an TP HCM tiếp tục khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Phạm Thanh Tâm về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

