Bộ Công an điều động 400 chiến sĩ cảnh sát cơ động về Đồng Nai

Zing.vn đưa tin, ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận 400 cảnh sát cơ động từ bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bộ Công an về địa phương để thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai sắp xếp 200 quân thường trực chiến đấu tại đơn vị, xử lý các tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trên địa bàn. 200 quân còn lại bố trí tại các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và công an các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Việc bổ sung quân số này được thực hiện theo chỉ đạo của bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc.

Dự kiến, 400 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 2.

Infonet đưa tin, phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh, các vụ khiếu kiện tranh chấp về đất đai, an ninh trong công nhân tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tội phạm hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Do vậy, khi thực hiện các hoạt động đảm bảo ANTT cần hết sức lưu ý phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ; khi phối hợp giải quyết các vụ việc về ANTT, cần phải xử lý cương quyết, nghiêm minh các đối tượng có hành vi chống đối.

Theo phó giám đốc công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, duy trì chế độ tập luyện của lực lượng CSCĐ tại đơn vị mình; bố trí nơi ăn, nghỉ cho lực lượng CSCĐ tăng cường; đảm bảo công tác thường trực chiến đấu. Sử dụng lực lượng thực hiện công tác tuần tra, truy quét, triệt xóa các đối tượng, tụ điểm, băng nhóm tội phạm phức tạp, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên tỉnh, liên vùng. Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Công an tỉnh điều động.

