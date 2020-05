Bình Thuận: Để đạt chỉ tiêu ngân sách, bán đất sai quy định, 15 năm người dân vẫn chưa có đất

Bán đất không đúng quy định vì… chỉ tiêu ngân sách

Như Hòa Nhập đã đăng tải trong bài viết, “Bắc Bình, Bình Thuận: Người dân gian nan đi đòi đất suốt 15 năm” phản ánh vụ việc bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1968, cư trú tại khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) có mua một lô đất thổ cư do UBND huyện Bắc Bình quy hoạch làm khu dân cư tập trung. Lô đất có diện tích 200m2 (dài 20m, rộng 10m), thuộc địa phận xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình với giá bán 150.000.000VNĐ. Mặc dù, đã đóng tiền đầy đủ, có biên lai rõ ràng nhưng đến nay, sau 15 năm thì đất của bà vẫn chưa thấy đâu.

Sau 15 năm mua đất của chính quyền nhưng bà Trần Thị Hằng vẫn chưa được nhận mảnh đất mình bỏ tiền mua

Theo đó, suốt từ năm 2006 đến nay, bà Hằng đã nhiều lần đến UBND xã Phan Hiệp, UBND huyện Bắc Bình; gửi đơn thư tới UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị giao đất và GCNQSDĐ mà không được giải quyết. Các cấp chính quyền không giao đất, chỉ hứa hẹn và không giải quyết cho người dân. Sự việc khiến bà Hằng cùng nhiều hộ dân tương tự vô cùng bức xúc, mệt mỏi, lo lắng và mất niềm tin vào chính quyền tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ vào hồ sơ của bà Hằng, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có công văn số 43/2020/CV-ĐTHN gửi UBND tỉnh Bình Thuận và công văn số 44/2020/CV-ĐTHN gửi UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết sự việc nêu trên cho gia đình bà Trần Thị Hằng.

Theo phản ánh, người dân rất bức xúc trước sự thờ ơ của các cấp chính quyền, phóng viên đi vào tìm hiểu được biết, việc bán đất “ma” này không chỉ xảy ra với bà Hằng mà còn xảy ra với nhiều người dân khác trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ngày 29/8/2014, UBND huyện Bắc Bình có công văn số 1398/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc đề nghị thẩm định giá và phương án hoàn đổi đất, hoàn trả tiền sử dụng đất của 29 trường hợp có mua đất nhưng không có đất giao tại xã Phan Hiệp, xã Hải Ninh, thị trấn Lương Sơn và thị trấn Chợ Lầu, trong đó có hộ bà Trần Thị Hằng mua đất tại điểm dân cư nông thông tập trung xã Phan Hiệp.

Biên bản mua đất của bà Trần Thị Hằng với UBND xã Phan Hiệp, Bình Phước,

Theo văn bản số 30/BC-TCKH ký ngày ngày 14/4/2020 của phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo UBND huyện Bắc Bình: Khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tập trung xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 113/2005/QĐ-UBND ngày 07/6/2005 và Quyết định 2080/QĐ-UBND ngày 20/09/2006 của UBND huyện Bắc Bình về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tập trung xã Phan Hiệp. Hiện nay, chưa có Quyết định phê duyệt giá từng lô đất cụ thể, do đó việc UBND xã Phan Hiệp tổ chức bán đất là không đúng quy định, tuy nhiên, theo biên bản ngày 21/12/2005 có ghi do thực hiện sư chỉ đạo của UBND huyện và chỉ tiêu ngân sách của xã năm 2005, UBND xã Phan Hiệp bán một lô đất thổ cư diện tích 200m2, với tổng số tiền là 150.000.000 đồng (tương ứng 750.000đồng/m2) cho bà Trần Thị Hằng cư trú tại khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu và bà Trần Thị Hằng đã nộp đủ số tiền 150.000.000 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Điều đáng lưu ý, cũng tại văn bản này nêu rõ, nếu so sánh đối chiếu với khung giá đất tại thời điểm 2005 của UBND tỉnh Bình Thuận, thì giá đất UBND xã Phan Hiệp đã bán cho bà Trần Thị Hằng con hơn giá đất theo quy định của tỉnh là 600.000 đồng/m2, như vậy bà Trần Thị Hằng đã phải trả chênh lệch 150.000 đồng/m2 so với quy định.

Phải chăng chỉ vì cần tiền nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch, nên chính quyền UBND xã Phan Hiệp và UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hơn 15 năm năm trước đã tự ý bán đất cho người dân không đúng quy định của pháp luật? Hậu quả, suốt 15 năm qua người dân ròng rã “vác” đơn khắp các sở, ban ngành với mục đích đòi lại phần đất mà mình đã chắt chiu, vay mượn tiền để mua, với ước mong có mảnh đất dựng căn nhà nhỏ cho bản thân và gia đình.

Ai chỉ đạo bán đất không đúng quy định tại xã Phan Hiệp?

Như trong văn bản số 30/BC-TCKH đã nói rõ, UBND xã Phan Hiệp bán đất không đúng quy định và trong biên bản ngày 21/12/2005 ghi rõ có sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Bình. Qua ông Chủ tịch xã Phan Hiệp cho biết, thời điểm 2005, chủ tịch UBND huyện Bắc Bình là ông Hồ Ngọc Được, hiện ông Được đang là Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu sự việc, liệu UBND xã có tự ý bán đất hay UBND huyện chỉ đạo bán không? Liên quan đến vấn đề này, ông Đào Công Danh, ông Danh (năm 2006 là Phó phòng Tài chính Kế hoạch, hiện đang là Giám đốc Trung tâm đấu giá đất huyện Bắc Bình), ông Danh thừa nhận đúng là UBND xã và huyện có bán đất cho bà Hằng và bà Hằng đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nhưng thời điểm đó do xã thiếu chỉ tiêu nộp tiền ngân sách nhà nước nên đã bán đất đẻ đủ tiền nộp ngân sách. Vậy xã và huyện có bán lô đất được quy hoạch hay đủ điều kiện để mua bán hay chưa? Ông Danh khăng định là chưa. Vậy ai chỉ đạo cho UBND xã bán đất và có đúng quy định của pháp luật không? Ông Danh thừa nhận là sai, Ông Danh cho biết có sự chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Bắc Bình thời điểm đó. Thời điểm đó là ông Hồ Ngọc Được làm Chủ tịch UBND huyện và hiển nhiên là không có văn bản chỉ đạo, chỉ có chỉ đạo bằng miệng, ông Danh cho biết thêm.

Để làm rõ hơn, PV trao đổi với ông Hồ Ngọc Được – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, có hay không việc chỉ đạo bán đất bằng “miệng” nhưng không giao đất cho người dân khi khi ông còn làm Chủ tịch huyện. Ông Hồ Ngọc Được vẫn quanh co phân trần: “Anh không có chỉ đạo gì đâu em…Lúc đó, anh làm Chủ tịch, anh quản lý kỹ lắm!” Nhưng câu trước câu hỏi: Vậy UBND xã bán đất cho dân khi không đúng quy định của pháp luật anh có biết không? Thay vì việc trả lời trực tiếp câu hỏi, ông Được lại lấp liếm: “Chưa giao đất thì mấy ông Chủ tịch còn lại xử lý tiếp, giao đất cho người dân. Giờ khắc phục hậu quả… vậy thôi, có gì đâu”. Trước vấn đề, liệu việc UBND huyện cho phép xã bán đất để có tiền nộp đủ chỉ tiêu ngân sách, để chạy theo “thành tích” nên cả huyện và xã cố tình làm trái quy định của pháp luật không? Không trả lời thẳng vấn đề, ông Được cho biết sẽ trao đổi với Chủ tịch huyện Bắc Bình đương nhiệm.

Liên quan đến bức xúc của người dân sau 15 năm mua đất mà không nhận được đất, ông Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đương nhiệm thừa nhận sai sót: “Trước đây, việc cấp đất không đảm bảo thủ tục. Thẩm quyền của cấp xã không được bán đất nhưng huyện Bắc Bình làm vậy nên anh đang rà soát lại cho đảm bảo”. Cũng theo ông Long, UBND huyện đang trao đổi và thống nhất với người đân để trả đất cho dân tại khu vực chọ Lầu, thị Lầu, trong đó có trường hợp của bà Hằng.

Sau đó, ông Được gọi điện cho phóng viên và nói rằng đã trao đổi với chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết tất cả cá trường hợp không có đất đã được giải quyết gần hết chỉ còn lại nhà bà Hằng, và khẳng định với phóng viên sẽ hoàn trả đất cho bà Hằng trong tháng 6/2020. Người dân mong rằng chính quyền UBND huyện Bắc Bình thực hiện đúng lời hứa với dân, đừng chỉ hứa cho xong để đùn đẩy trách nhiệm cho nhiệm kỳ sau.

Liệu đất dân mua 15 năm trước có giao cho doanh nghiệp?

Qua tìm hiểu được biết, lô đất bà Trần Thị Hằng mua, nộp tiền đầy đủ vào ngân sách nhà nước từ 15 năm trước, nay nằm trong dự án chuẩn bị được giao cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 1/4/2020, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình Lê Văn Long ký văn bản số 621/UBND-KT để gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư hạ tầng khu dân cư tập trung xã Phan Hiệp của công ty xây dựng Lộc Phú.

Theo một đồng chí làm việc tại UBND xã Phan Hiệp, lô đất này chưa được cấp chính thức, nhưng tương lại sẽ giao cho công ty Lộc Phú làm chủ đầu tư và sau đó tiến hành bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về việc này, bà Hằng cho biết không hề hay biết có doanh nghiệp nào sẽ đầu tư vào đây, và bà Hằng có nguyện vọng được giữa lại vị trí đúng mảnh đất mình đã mua, còn được giao đúng lô đất mình mua hay UBND huyện hoán đổi về chợ Lầu hay không tôi cũng chưa được biết.

Trước đó, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có công văn số 43/2020/CV-ĐTHN gửi UBND tỉnh Bình Thuận và công văn số 44/2020/CV-ĐTHN (kèm đơn và hồ sơ của bà Trần Thị Hằng) gửi tới UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết sự việc nêu trên cho gia đình bà Trần Thị Hằng. Nhưng đến nay tòa soạn vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía UBND huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình Thuận.

Hòa Nhập thông tin tới bà Trần Thi Hằng được biết, khi có văn bản trả lời đơn thư của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: hoanhap.vn