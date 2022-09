Bình Dương: Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ, nghi do thiếu nợ

Xã hội

Theo báo Công an TP.HCM, chiều 2/9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Danh tính nạn nhân được xác định là Đ.N.Q (SN 2002, quê Quảng Bình).