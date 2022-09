Bình Dương: Một tài xế tử vong chưa rõ nguyên nhân dưới nền nhà

Xã hội

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 3/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã thông tin về việc một tài xế được phát hiện tử vong dưới nền nhà. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.T.D (56 tuổi, thường trú phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM).