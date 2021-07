Bị tống tiền vì lộ clip nhạy cảm khi sửa điện thoại

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm Mai Văn Hiếu (SN 2004, ở xã Nhật Tân, Gia Lộc) và Nguyễn Văn Phượng (SN 2004, trú tại xã Thanh Tùng, Thanh Miện) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Tháng 3/2021, hai em N.M.N. (SN 2007) và T.V.G. (SN 2005, cùng ở huyện Thanh Miện) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh nhạy cảm. Khoảng đầu tháng 5/2021, em N.M.N. mang điện thoại đến nhờ đối tượng Phượng sửa hộ.

Hai đối tượng trong vụ án.

Trong quá trình sửa máy, Phượng phát hiện thấy có lưu cảnh nhạy cảm của các em N. và G. nên đã chuyển đoạn video này sang điện thoại của anh ta. Sau đó, đối tượng Phượng cho Hiếu cùng xem và cả hai thống nhất việc sử dụng đoạn video này để tống tiền các nạn nhân.

Khoảng 20h45' ngày 25/5, khi đối tượng Hiếu đang nhận 3,5 triệu đồng của em N. thì bị Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân