Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói gì về vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại CDC ?

Sáng 24/5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí quý II/2022.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì họp báo. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBDN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi họp báo.

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hậu Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho biết, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBKT Trung ương, tỉnh Hậu Giang đã thành lập 3 Đoàn thanh tra. Một đoàn do Ban Cán sự Đảng chỉ đạo thanh tra tỉnh vào cuộc. Hai đoàn do UBKT Trung ương quy định, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có một đoàn do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra; một đoàn UBKT Tỉnh ủy kiểm tra các tổ chức Đảng có liên quan đến đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế. Qua kiểm tra phát hiện có những sai sót, sai phạm, trên cơ sở đó đã xử lý nghiêm và kịp thời.

Về vấn đề mượn trước, đầu thầu sau tại Sở Y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng mượn và đấu thầu là hai phạm trù rất khác nhau, mượn không liên quan đến đấu thầu. “Vấn đề là khi mượn mà có chỉ định thầu để đơn vị cho mượn trúng thầu thì đó là vi phạm pháp luật. Cụ thể, chỗ CDC vi phạm, nhưng tại Sở Y tế qua kiểm tra quá trình, thủ tục đấu thầu không có vấn đề trong chỉ định thầu. Tất nhiên cũng có một số sai sót trong tác nghiệp với số tiền hơn 250 triệu đồng, việc này sẽ quy trách nhiệm, xử lý tập thể và cá nhân”, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nói.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” mà mượn được thì đây là đối ngoại tuyệt vời. Nhưng vấn đề mượn khác và vấn đề đấu thầu khác. Mượn được thì phải khen, còn đấu thầu vi phạm thì phải xử lý.

Các đại biểu dự họp báo.

Qua sự việc này có những điều đáng tiếc, đau lòng. Đáng tiếc là thành quả trong phòng, chống dịch được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, trong khu vực và lãnh đạo Trung ương đánh giá rất cao, giá mà không có những sự cố như vừa qua thì hình ảnh đẹp đẽ biết bao. Thứ hai là có một số sai sót, một số sự cố mà nếu mà làm đúng quy trình hoặc là phân công đúng vai, đúng bài thì chắc không xảy ra. Thứ ba là, trong tình huống “nước sôi lửa bỏng”, lẽ ra làm là phải báo cáo ngay. Nếu có bàn bạc trong cấp ủy, lãnh đạo chi tiết, thì các sự cố sẽ không xảy ra đến mức nặng như thế.

"Cái đau lòng là 3 đồng chí vừa bị xử lý là thành tố rất quan trọng cùng với lực lượng y tế trong phòng, chống dịch. Đặc biệt đồng chí Giám đốc CDC ngày đêm trên "chiến trường", đóng góp rất nhiều cho công tác phòng chống dịch, tham mưu cho Ban Chỉ đạo rất tích cực, hiệu quả", Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói và cho rằng qua đây để thấy quan điểm của tỉnh Hậu Giang rất là kiên quyết, xử lý nghiêm, có công thì khen mà có tội thì phải xử lý.

Đồng chí Đồng Văn Thanh thông tin về nhân sự tại CDC Hậu Giang.

Về nhân sự tại CDC Hậu Giang, đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC bị kỷ luật và bị bắt tạm giam, tỉnh đã giao các cán bộ tại CDC tiếp tục tạm điều hành công việc của đơn vị. “Còn về nhân sự sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu bổ nhiệm cán bộ khác để thay thế”, ông Đồng Văn Thanh nói.

Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hậu Giang.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận CDC Hậu Giang. Qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có các dấu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh; Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với 3 trường hợp: đồng chí Nguyễn Văn Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế - Bí thư Đảng ủy bộ phận - Giám đốc CDC tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Hồng Đoan, Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 2 - Trưởng Khoa dược, Vật tư Y tế; đồng chí Hà Tấn Bình Đẳng, Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 5 - Trưởng Khoa xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng thuộc CDC tỉnh.

Về mặt chính quyền, tiến hành cách chức với 3 cá nhân trên. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Nguyễn Văn Lành, Huỳnh Thị Hồng Đoan, Hà Tấn Bình Đẳng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân