Bí thư Bình Phước nói về vụ bị cáo Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử sau khi tuyên án

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 26-5, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 2, tuyên phạt ông Lương Hữu Phước (52 tuổi) mức án 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự tử. Theo án sơ thẩm, khoảng 11 giờ ngày 15-1-2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn (khu phố Phước An, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài), ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép - do trước đó mang nhầm. Khi ông Phước điều khiển xe máy quay lại nhà ông Tuấn thì ông Quý rủ đi hát karaoke. Thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm, ông Phước chở ông này về nhà để lấy mũ. Khi đến gần nhà ông Quý (khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân), ông Phước dừng xe bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quý vào nhà lấy mũ bảo hiểm. Song, ông Quý không chịu xuống nên ông Phước điều khiển xe (không bật tín hiệu đèn xi nhan) rẽ trái đi qua đường. Khi xe 2 người tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều (hướng ngã ba Trạm điện đi ngã tư Sóc Miên) thì bị một xe máy do ông Lâm Tươi điều khiển chở một người lưu thông bên phải theo hướng ngã ba Trạm điện - ngã tư Sóc Miên tông phải. Ông Lương Hữu Phước và ông Trần Hữu Quý bị thương, được đưa vào bệnh viện. Đến ngày 17-1-2017 thì ông Quý tử vong. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Phước nêu: Ông Trần Hữu Quý bị ngoại lực tác động gây chấn thương vỡ xương sọ, dập não xuất huyết dẫn đến tử vong. Liên quan đến vụ án này, Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM cũng đã ban hành quyết định kháng nghị vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" liên quan đến ông Lương Hữu Phước, người nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án sau khi bị tuyên 3 năm tù. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Kháng nghị của TAND Cấp cao tại TP HCM cho rằng cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ nhiều vấn đề như làm rõ lời khai của ông Lâm Tươi, chưa giám định tốc độ xe Lâm Tươi cũng như nhiều vấn đề khác cần phải làm rõ