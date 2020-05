Bị sóng cuốn khi tắm biển, 2 người tử vong

Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Lê Phước C. (SN 1966, ngụ tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng người thân đến bãi tắm Cát Sơn để tắm biển. Trong lúc tắm, anh C. bị sóng cuốn ra xa, phát hiện sự việc 3 người đàn ông đang tắm ở cạnh đó bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cả 3 người ra ứng cứu kiệt sức, 2 người bơi được vào bờ còn anh Trần Đức T. (SN 1975, trú tại Hướng Tân, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị đuối nước.

Hiện, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy anh T. và anh C. dù đã cố gắng sơ cứu, nhưng cả 2 đã thiệt mạng.