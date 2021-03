Bi Rain tham vọng chinh phục đường đua âm nhạc

Trong năm qua, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc dành phần lớn thời gian để quảng bá hình ảnh, thỉnh thoảng hợp tác với một số ca sĩ, trong đó có Lee Hyori.

Theo SCMP, đến tháng 3/2021, Bi Rain chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng việc phát hành album mới và giới thiệu đến công chúng nhóm nhạc nam Ciipher.

Bi Rain trở lại mạnh mẽ trong năm 2021.

Ngày 3/3, nam ca sĩ tung EP Pieces by Rain gồm 5 ca khúc, bao gồm đĩa đơn Why Don't We kết hợp cùng Chung Ha. Hai ca sĩ tích cực quảng bá sản phẩm mới. Teaser với vũ đạo đẹp mắt được chia sẻ mạnh trước đó.

EP mới của Bi Rain cũng có mặt ca khúc Switch to Me, sản phẩm kết hợp cùng Park Jin Young - ông chủ JYP Entertainment, người có công làm nên tên tuổi nam ca sĩ đầu những năm 2000.

Trong khi đó, Ciipher - nhóm nhạc gồm 7 thành viên - sẽ phát hành album đầu tay Ankkullyeo vào ngày 15/3. Đây là nhóm nhạc đầu tiên ra mắt trong vai trò gà nhà của công ty Rain Company. Sao phim Ngôi nhà hạnh phúc kỳ vọng khá lớn vào nhóm nhạc.

Trước đó, Bi Rain cùng Ciipher đã biểu diễn ca khúc Gang để mở màn cho sự kiện Rain Is Back. Ba thành viên của nhóm là Keita, Tag và Won đã thể hiện ca khúc trong album mới của Rain.

Sản phẩm mới của Bi Rain đánh dấu sự trở lại chính thức của Bi Rain sau 4 năm tạm rời khỏi đường đưa âm nhạc. Album gần nhất nam ca sĩ phát hành là My Life (2017).

Tháng 1/2021, Rain hợp tác với Sumi Jo - ca sĩ opera Hàn từng đoạt giải Grammy - phát hành ca khúc Guardians. Giữa năm 2020, ông xã Kim Tae Hee và hai ngôi sao Lee Hyori, Yoo Jae Seok thành lập nhóm nhạc SSAK3, nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.

Đây là dấu hiệu cho sự trở lại hoành tráng trong năm 2021 của thần tượng nổi tiếng Bi Rain.

Nguồn tin: zingnews.vn