Bí quyết làm đẹp da bằng lá chanh

Công dụng làm đẹp của lá chanh

Trong Đông y, lá chanh có vị đắng the, mùi thơm dịu, tình bình giúp sát khuẩn, tán độc, tiêu thũng, đồng thời giúp giải nhiệt, thông can khí, hoạt huyết, tiêu thực và giúp trị ho hiệu quả.

Thành phần của chanh có chứa 0,19% tinh dầu, chính vì vậy chanh thường được dùng để xông hơi nhằm diệt khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Lá chanh giúp kiểm soát da dầu nhờn hiệu quả

Nguyên nhân gây ra tình trạng da nhờn bắt đầu từ nhiều yếu tố, thứ nhấlà do ăn uống thiếu chất, tâm lý căng thẳng, mất ngủ, thức quá muộn,..dẫn đến rối loạn quá trình trao đổi chất và khiến da dầu nhờn. Thứ 2 là do yếu tố di truyền, thứ 3 là do tác nhân từ môi trường bên ngoài như khí hậu, môi trường ô nhiễm, khói bụi, tia UV từ ánh nắng mặt trời khiến làn da bị tổn thương và dẫn đến viêm tuyến mồ hôi. Yếu tố còn lại khiến da dầu nhờn là do yếu tố di truyền, bắt đầu từ giai đoạn tuổi dậy thì thì da tiết bã nhờn và dễ dẫn đến tình trạng bị mụn vì lỗ chân lông bị bít tắt.

Để giải quyết được tình trạng da bị dầu nhờn bởi các yếu tố trên thì các bạn cần bảo vệ làn da bằng cách đeo khẩu trang khi ra đường, bôi kem chống nắng bảo vệ da, cân bằng lại chế độ dinh dưỡng, thực hiện việc ngủ nghỉ hợp lý, hạn chế stress kéo dài,..đồng thời bạn nên kết hợp với các phương pháp giúp kiểm soát dầu nhờn bằng cách dùng lá chanh. Vì lá chanh có thể giúp diệt khuẩn làn da của bạn và kiểm soát dầu nhờn rất tốt.

Đây là nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ chính vì vậy bạn có thể dễ dàng mua được để thực hiện việc điều trị mụn. Sau đây là những cách giúp bạn trị da dầu hiệu quả bằng lá chanh mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Rửa mặt bằng lá chanh

Lá chanh giúp kháng viêm và kháng khuẩn hiệu quả, chính vì vậy mỗi buổi sáng bạn chỉ cần cho một ít lá chanh vào nước đun sôi rồi sau đó pha loãng nước lá chanh để rửa mặt. Rửa mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng da trong khoảng 2-3 phút. Thực hiện việc rửa mặt với nước lá chanh đều đặn sẽ giúp da sạch thoáng, mịn màng và không thấy tình trạng da bóng nhờn nữa. Từ đó giúp làn da của bạn sẽ không còn muộn phiền vào những ngày hè nóng nực oi bức nữa.

Làm sáng da mặt bằng lá chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 6-8 lá chanh tươi, 1 thìa sữa tươi không đường và 1 thìa tinh bột nghệ.

Cách thực hiện: Đầu tiên bạn rửa sạch lá chanh rồi sau đó xay nhuyễn lá chanh. Tiếp theo bạn cho sữa tươi và bột nghệ vào trộn đều tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Trước khi đắp mặt nạ bạn cần thực hiện việc làm sạch da mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở tạo điều kiện cho các dưỡng chất trong mặt nạ dễ dàng thấm sâu hơn.

Bôi đều hỗn hợp lên da và để yên trong khoảng 15-20 phút cho dưỡng chất thấm sâu, sau đó rửa mặt sạch lại với nước. Thực hiện đắp mặt nạ này với tần suất 2-3 lần/tuần để thấy được hiệu quả nhanh nhất nhé.

Nước uống lá chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Một ít lá chanh, lá tầm gai và một ấm sắc thuốc.

Cách thực hiện: Cho các nguyên liệu vào ấm sắc thuốc và sắc uống thay cho nước uống bình thường trong ngày. Đây là nước uống giúp làm đẹp da cực kỳ hiệu quả và tốt cho sức khỏe của cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.

Xông hơi bằng lá chanh

Cho lá chanh vào nước đun sôi sau đó cho ra một cái chậu hoặc tô lớn, dùng khăn trùm kín dầu để hơi nước bốc lên mặt, thư giãn cho đến khi không còn hơi nước bốc hơi lên nữa. Áp dụng phương pháp này 2 lần/tuần sẽ giúp da bạn sạch thoáng, giúp bạn dễ ngủ và thoải mái hơn sau đó.

Qua bài viết trên các bạn đã biết được làm đẹp da bằng chanh hiệu quả như thế nào rồi phải không. Lá chanh có nhiều tác dụng làm đẹp để giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng và trẻ trung.