Bị nói ở nhà biệt thự 'cả ngàn mét vuông' nhưng vẫn kể khổ, nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng

Thời gian qua, NS Tấn Hoàng là một trong những cái tên vướng phải "tai bay vạ gió" khi phát ngôn liên quan đến danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn chỉ trích nam nghệ sĩ hay lên mạng xã hội kể khổ.

NS Tấn Hoàng lên tiếng giải đáp khi bị nói ở biệt thự nhưng vẫn kể khổ.

Mới đây, NS Tấn Hoàng có những trải lòng với khán giả về hoàn cảnh hiện tại. Theo đó anh cho biết: "Tôi nói thật, tôi nghèo lắm nhưng không khổ, vẫn đi làm kiếm ăn được, không sao hết. Còn ngôi biệt thự trong clip Tấn Beo đăng lên rồi bảo là nhà tôi thì không phải. Đó là nhà của ông anh tôi.

Chuyện là năm ngoái, tôi và Tấn Beo đi dự đám giỗ dưới nhà ông anh đó. Tấn Beo vui quá nên quay clip đăng lên rồi bảo là nhà tôi nhưng thật sự không phải. Tôi làm gì có ngôi nhà nào to như thế, mong khán giả đừng hiểu lầm rồi kêu tôi than nghèo than khổ".

Biệt thự trong video là của một người anh NS Tấn Hoàng

Nam diễn viên còn khẳng định bản thân anh nghèo thật, nhưng anh chưa bao giờ than vãn và không xin tiền ai.

"Hồi trước tôi còn thấy người ta nói tôi ở tới 12 căn nhà. Xin thưa, 12 căn nhà đó là nhà đi thuê. Tôi cứ ở căn nhà nào được một thời gian thì người ta lại đem bán và tôi phải chuyển sang nhà khác, thành ra ở tới 12 căn nhà. Mọi người không hiểu lại cứ nghĩ tôi có đến 12 căn nhà", NS Tấn Hoàng bộc bạch.

Trong mùa dịch này, nam nghệ sĩ cũng cho biết đã góp chút tấm lòng vào quỹ hỗ trợ chống dịch của Nhà nước. Anh nói: "Đây chỉ là tấm lòng của tôi thôi. Sự giúp đỡ của tôi rất ít, nhỏ mọn thôi nhưng tôi muốn được đóng góp cho bà con, dân tộc Việt Nam chúng ta".

Ở tuổi U60, NS Tấn Hoàng vẫn ở nhà thuê, đi diễn bằng xe ôm, nhưng anh cảm thấy mọi thứ rất vừa vặn và đủ đầy.

Tác giả: Quốc Sĩ

Nguồn tin: saostar.vn