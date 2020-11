Bị đá rơi trúng người, 2 công nhân tử nạn trên khai trường ở Quảng Ninh

Sáng 9/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thiệt mạng khi khai thác đá xây dựng.

Cụ thể, lúc 15h ngày 7/11, tại khai trường của Công ty Cổ phần Khai thác đá và Sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả, thuộc khu 1, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh N.V.K (SN 1977, trú tại xã Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình) và anh Đ.V.L (SN 1987, trú tại xã Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình).

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an TP Cẩm Phả và các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân 2 công nhân thiệt mạng do bị đá rơi vào người trong quá trình tham gia khai thác đá xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 1 người liên quan; ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" và phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nội dung, diễn biến vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News