Bên trong dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ ở Nghệ An

Giải thích vì sao dự án chậm tiến độ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) Nguyễn Văn Hương cho hay, từ năm 2018, Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare khó khăn về tài chính, Chủ tịch HĐQT phải chuyển lượng cổ phiếu cho hai đơn vị mới vì thế công ty này mất quyền kiểm soát. Đó là lí do mà cuối 2019 khó khăn, bước sang năm 2020, vướng COVID-19 nên cuộc họp đại cổ đông cũng như HĐQT của công ty Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare không thể thực hiện được. Điều này cũng kéo theo dự án cũng không thể thực hiện. Mãi đến tháng 11/2020, Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare mới đại cổ đông lại, cuối tháng 12/2020 mới bắt đầu lại đại cổ đông các công ty con.