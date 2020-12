Bé trai nặng gần 6 kg chào đời thành công tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Chiều ngày 22/12, Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) đã mổ đẻ thành công cho sản phụ V.T.B.T. (40 tuổi, trú tại Võng La, Đông Anh, Hà Nội). Con trai sản phụ T. là một bé trai nặng 5,75 kg, đây là một trong những em bé có cân nặng hiếm gặp tại bệnh viện.

Các bác sĩ Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trương ương mổ bắt con thành công cho sản phụ 40 tuổi. Ảnh: CAND

Được biết đây là lần mang thai thứ tư của sản phụ T., ở hai lần đầu, sản phụ này sinh thường, đến lần thứ ba sinh mổ. Bệnh nhân T. đăng ký sinh tại Khoa Ngoại sản- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Qua thăm khám trước đó, các y bác sĩ đã nhận định được kích thước lớn của thai nhi nên đã chuẩn bị kỹ càng thuốc tăng co bóp tử cung trước ca mổ.

Do thai to, việc co hồi tử cung của sản phụ kém dễ dẫn tới nguy cơ đờ tử cung, băng huyết, nguy hiểm đến tính mạng người mẹ nên e-kíp đã chuẩn bị sẵn tinh thần cắt tử cung để bảo đảm an toàn cho mẹ. Đồng thời các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng giải thích kỹ cho gia đình trước khi phẫu thuật.

May mắn, ca mổ diễn ra thành công và tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định. Sau khi ca mổ kết thúc, sản phụ và em bé tiếp tục được theo dõi sát sao như theo dõi sự co hồi tử cung của người mẹ, đề phòng chảy máu âm đạo.

Việc kích thước của thai to gây ra rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và con. Do đó, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo các sản phụ trong thời gian mang thai nên thường xuyên theo dõi sức khỏe thai nhi và chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lâm bồn.

Bé trai chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) chiều ngày 22/12. Ảnh: PLO

Bác sĩ Hà nhấn mạnh, những em bé sinh ra có cân nặng lớn thường gặp các vấn đề về suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh. Do vậy, trẻ sẽ được bác sĩ chuyên khoa Nhi theo dõi sát sao các chỉ số phát triển, nhất là bệnh lý về rối loạn chuyển hóa để đưa ra tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc hợp lý, đảm bảo trẻ phát triển bình thường.

Nữ bác sĩ cũng chia sẻ, các trường hợp bé sơ sinh có kích thước và cân nặng lớn tương tự rất hiếm. Kích thước của thai to gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Riêng người mẹ, ngoài băng huyết còn có thêm nguy cơ đái tháo đường thai kỳ.

