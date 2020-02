Bé trai bị dập nát bàn tay do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

Thông tin với báo chí ngày 29/2, bác sĩ Nguyễn Trọng Huỳnh - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đang điều trị, theo dõi cho một trường hợp bé trai 12 tuổi bị chấn thương dập nát bàn tay vì nổ điện thoại.

Theo báo Tin tức, vào khoảng 14 giờ ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Chí, 12 tuổi, trú tại xã Ea H’đinh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng bị chấn thương dập nát bàn tay trái, mất 2 ngón tay út và áp út (ngón 4 và 5), mất rất nhiều da cơ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành băng bó vết thương, tiến hành xét nghiệm và mổ cấp cứu cắt lọc vết thương. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ tiếp tục đánh giá vết thương, tư vấn cho người nhà chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, tiếp tục theo dõi nhiễm trùng sau mổ và nguy cơ hoại tử các ngón 1, 2, 3.

Bé trai bị dập nát bàn tay hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo bố cháu C. cho biết, vào khoảng 13 giờ giờ ngày 28-2, cháu C. thấy điện thoại của mẹ gần hết pin nên mang đi cắm sạc pin. Trong lúc đang sạc pin, cháu C. cầm điện thoại để chơi trò chơi được khoảng 10 phút thì điện thoại nóng dần lên và phát nổ. Ngay sau đó, cháu C. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Chiếc điện thoại bị nổ được vợ ông mua và sử dụng từ lâu. Trước đó, nhiều lần cháu C. cũng vừa sạc điện thoại vừa sử dụng nhưng không xảy việc gì nên lần này cháu C. tiếp tục sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin thì xảy ra sự việc”, bố cháu C. chia sẻ với báo Công an TP.Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Huỳnh nhận định, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân Trần Minh Chí không có dấu hiệu bị sốt, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, các ngón còn lại (1, 2, 3) ở tay trái còn hồng hào. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Chí sẽ phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa. Theo đánh giá, việc lấy lại chức năng vận động của bàn tay trái cho bệnh nhân là rất khó khăn.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận trường hợp bị chấn thương do nổ điện thoại khi vừa sử dụng vừa sạc pin. Sự việc cũng là hồi chuông cảnh bảo cho người dân, không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

Tác giả: TH

Nguồn tin: doisongplus.vn