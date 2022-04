Bé trai 6 tuổi chết não, qua đời sau khi uống nước tăng lực

Ngay sau khi uống nước tăng lực, Francisco bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhanh chóng được người thân đưa đến Bệnh viện Alfredo Pumarejo. Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khẩn trương kiểm tra và đưa ra chẩn đoán cậu bé bị ngộ độc.

Bé trai 6 tuổi sau đó đã rơi vào tình trạng chết não. Sau 6 ngày Francisco nằm hôn mê ở phòng bệnh, chị Jessica – mẹ của bé trai cuối cùng cũng đồng ý để bác sĩ rút máy thở. Cậu bé 6 tuổi ra đi trong sự tiếc thương và đau xót của gia đình.

Bé trai 6 tuổi qua đời sau khi uống nước tăng lực.

“Tôi cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và động viên gia đình tôi. Thật không may, con trai tôi không thể tiếp tục kiên trì thêm”, chị Jessica đau lòng nói.

Hiện không có thêm bất cứu báo cáo nào về việc Francisco có mắc bệnh nền hay không. Tuy nhiên, một số tổ chức y tế, trong đó có Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) từng khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ uống nước tăng lực vì loại nước này thường chứa nhiều đường và caffeine.

Báo cáo điều tra năm 2019 của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho thấy có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực nên cần điều tra về độ an toàn của thức uống này. Báo cáo thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy nước tăng lực có liên quan tới chứng ngừng tim, trụy tim, nhồi máu, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch.

Dù vậy, nước tăng lực vẫn có những lợi ích nhất định như bổ sung năng lượng, giúp tinh thần phấn chấn, đỡ buồn ngủ. Dưới đây là một số lưu ý khi uống nước tăng lực để có thể phát huy tốt nhất hiệu quả của loại nước này.

- Uống nhiều nước tăng lực không đồng nghĩa với việc tiếp thêm năng lượng, trái lại sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tương tự các thực phẩm khác, bạn nên uống nước tăng lực ở mức thích hợp.

- Nước tăng lực chỉ là đồ uống chức năng, không có tác dụng giải khát hay thay thế nước uống, bù nước. Khi tập thể dục, bạn nên bổ sung nước cho cơ thể, kèm theo sản phẩm tăng lực.

- Nước tăng lực không phải là lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người. Người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai hoặc người nhạy cảm với caffeine lưu ý hạn chế lượng caffeine ở mức 200g.

- Chú ý mua nước tăng lực ở những nơi đảm bảo về chất lượng như siêu thị, đại lý, những cửa hàng uy tín. Ngoài ra, cần đọc kỹ thông tin trên bao bì để mua đúng các thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ, được kiểm định chất lượng đầy đủ.

