Bé trai 4 tuổi chết đuối dưới ao trang trại hoạt động không phép nhiều năm

Ngày 2-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Huy Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc một bé trai 4 tuổi gặp nạn tử vong khi đi tham quan tại Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm (Trang trại T-Farm, tại thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh), chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này đóng cửa, dừng các hoạt động bán vé tham quan.

Trang trại T-Farm đã đóng cửa kể từ khi xảy ra sự việc bé trai 4 tuổi tử vong

Trước đó, vào chiều ngày 26-5, bé trai 4 tuổi (quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi tham quan cùng người thân tại Trang trại T-Farm, không may ngã xuống ao sâu bên trong nông trại. Khi được tìm thấy thì cháu bé đã chết đuối.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh, trang trại này được địa phương cho thuê đất để làm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng cây) do bà Lê Thị Tú (thôn Đà Ninh) làm chủ và chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh thương mại.

"Việc này xã cũng biết và trước đây có lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã yêu cầu trang trại này dừng mọi hoạt động đến khi nào được cơ quan cho phép"- ông Hòa thông tin.

Trang trại này chưa được các cơ quan chức năng cấp phép nhưng đã hoạt động kinh doanh thương mại nhiều năm qua

Ông Lê Trọng Thụ, Bí Thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cho biết trang trại này địa phương đã cấm hoạt động và đang giao ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thịnh, bước đầu xác định cháu bé tử vong là do đuối nước, đơn vị đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Đông Sơn, nhưng do gia đình nạn nhân không khiếu kiện nên không tiến hành điều tra.

Đáng nói, dù Trang trại T-Farm chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào của tỉnh Thanh Hóa cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất kinh doanh dịch vụ thương mại, nhưng trang trại này đã bán vé tham quan, kinh doanh dịch vụ nhiều năm qua.

Rất nhiều các công trình vui chơi giải trí được xây dựng bên trong trang trại - Ảnh cắt từ video quảng cáo trên mạng xã hội

Thậm chí trên các trang mạng xã hội, Trang trại T-Farm được quảng cáo rầm rộ là mô hình trang trại giáo dục phục vụ tham quan học tập dành cho trẻ mầm non và học sinh từ tiểu học tới THPT cũng như các đoàn gia đình, bạn bè đi du lịch, dã ngoại; dịch vụ tham quan trải nghiệm với dịch vụ nhà hàng, phòng nghỉ dịch vụ kinh doanh nông sản hữu cơ, tổ chức sự kiện…

