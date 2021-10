Bé gái 6 tuổi ở Bình Dương bầm tím mặt vì cha 'lỡ tay khi dạy học'

Qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột) và bà Phụng (mẹ kế), cùng ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bé Y. bị đánh khiến mặt sưng húp với nhiều vết bầm tím

Theo lời bà Mai Ngọc Nhi (25 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương)- mẹ ruột bé Y, ngày 29/9, cháu Y. bị đánh đập dã man khiến mặt, tay chân sưng, bầm tím. Lúc bị đánh, bé sợ và đã trốn qua nhà hàng xóm. Nhận được thông tin, bà Nhi đã liên hệ xin được đưa con đi bệnh viện khám nhưng ông Hùng không đồng ý.

Ngày 30/9, bà Nhi đến Công an xã Phú An trình báo sự việc. Công an xã đã mời ông Hùng lên làm việc, viết tường trình và cam kết không đánh bé. Trong tường trình, ông Hùng giải thích “lỡ tay” khi dạy bé học online.

Bà Nhi cho biết thêm, sau khi ly hôn, tòa án nhân dân quyết định quyền nuôi dưỡng thuộc về cha bé vì điều kiện kinh tế khá giả hơn. Gần đây, hàng xóm thông tin, bé thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế đánh nhưng không dám can ngăn. Lo sợ con bị khủng hoảng tinh thần nên chị đã làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát; UBND thị xã Bến Cát; Công an tỉnh Bình Dương nhờ can thiệp và đòi được quyền nuôi con.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Hà- Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết, ban đầu công an xã chỉ mời ông Hùng lên làm việc và làm tờ trình, cam kết không được đánh bé. Sau đó, mẹ bé có đơn gửi UBND thị xã tố cáo hành vi bạo hành của ông Hùng, cho nên đã yêu cầu công an mời các bên lên làm việc. Sau khi có kết quả điều tra sẽ cung cấp thông tin vụ việc cho báo chí./.

