Bé gái 12 tuổi bị cha dượng ép quan hệ tình dục đến mang thai

Ngày 25/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, ngụ tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Vì Văn Hà đăng ký kết hôn với chị H.T.S. (SN 1986; ngụ bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Trước khi đăng ký kết hôn với Hà, chị S. có con riêng là cháu H.T.Đ.N. (SN 2008, hiện đang học THCS). Sau khi chị S. đi bước nữa, cháu N. cùng mẹ cắt khẩu chuyển đến sinh sống cùng Vì Văn Hà.

Đến năm 2015, vợ chồng Vì Văn Hà có với nhau một con chung. Trong quá trình chung sống với chị S., Vì Văn Hà 8 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.

Bị can Vì Văn Hà

Lần thứ nhất vào khoảng tháng 10/2018 (khi đó N. mới 10 tuổi), lợi dụng chị S. không ở nhà, gã cha dượng này giở trò đồi bại với con riêng của vợ. Dù cháu N. không đồng ý nhưng Hà vẫn thực hiện hành vi của mình. Những lần tiếp theo, Vì Văn Hà đều thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. ngay tại nhà khi chị S. vắng nhà.

Đến khoảng tháng 5/2020, cô giáo chủ nhiệm thấy cháu N. có sự thay đổi về tâm sinh lý, bụng bắt đầu to dần. Cô giáo gặng hỏi thì cháu N. mới nói là bị bố dượng nhiều lần ép quan hệ tình dục. Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, Vì Văn Hà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cũng đưa cháu N. đi khám và phát hiện N. có thai ở tháng thứ 4.

Hiện, vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News