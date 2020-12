BĐS Tâm Quê đồng hành cùng giải bóng đá 'Xuân Yêu Thương' tranh cup Nghệ An 24h lần thứ 3

Xuân Yêu Thương là giải đấu thường niên do Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức với mục đích quyên góp từ thiện, ủng hộ người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một cái tết ấm no. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng là các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê với thể thao và tấm lòng muốn chia sẻ những chiếc “bánh chưng có thịt” với bà con nghèo miền Tây Nghệ An. Trong số đó, Sàn BĐS Tâm Quê là một trong những đơn vị đầu tàu trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua.

Sàn BĐS Tâm Quê là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động xã hội nổi bật

Quỹ từ thiện của Sàn BĐS Tâm Quê đã thành lập được hơn 3 năm và hoạt đông rất thường xuyên. Quỹ đã trao quà và giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở nhiều huyện như Diễn Châu, Tương Dương, Yên Thành, Nghĩa Đàn... Hàng trăm em học sinh được hưởng học bổng từ quỹ Tâm Quê, hàng trăm gia đình thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh Hùng được hỗ trợ để vượt qua cuộc sống khó khăn

Rất nhiều phần quà đã được BĐS Tâm Quê trao tới những hoàn cảnh khó khăn

Xuất thân từ nghèo khó, ông Đặng Trung Kiên – Tổng Giám đốc Sàn Bất động sản Tâm Quê luôn thấu cảm và sẻ chia với những số phận khó khăn. “Càng đi nhiều tôi càng thấy quanh mình vẫn còn rất nhiều cảnh đời bất hạnh, nghèo khó đang cần sự giúp đỡ. Chính điều này đã thôi thúc tôi thành lập Quỹ từ thiện Tâm Quê, với hy vọng là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo” – ông Kiên chia sẻ.

Với nguyện vọng lan tỏa càng nhiều yêu thương, Sàn BĐS Tâm Quê tiếp tục hành trình gieo mầm thiện nguyện cùng giải bóng đá Xuân Yêu Thương năm nay. Tham dự với tư cách là một đội bóng trong mùa giải này, Sàn BĐS Tâm Quê sẽ ra sân thi đấu với tinh thần trung thực, lạc quan, vô tư cống hiến hết mình cho khán giả những giây phút thể thao đầy sôi động.

Số tiền kêu gọi được từ giải đấu sẽ được BTC trao tặng cho người dân ở xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương

Sau khi giải đấu kết thúc, tất cả số tiền quyên góp được từ Sàn BĐS Tâm Quê và các nhà tài trợ khác sẽ được BTC sử dụng làm quà từ thiện cho bà con nghèo tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương. Mong rằng, hành trình nhân ái của Tâm Quê và Xuân Yêu Thương sẽ được san sẻ và nhân rộng hơn nữa.

Tác giả: Nga Sử



Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn