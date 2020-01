Bay qua hàng rào 2m, người phụ nữ tử vong thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ việc.

Ngày 9/1, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể chị Nguyễn Thị T. H. (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Thuận) cho người nhà lo hậu sự và làm rõ nguyên nhân tử vong của chị này.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8/1, chị H. điều khiển xe máy mang BKS: 37K1 - 507.81 trên đường Nguyễn Thị Tươi hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Khi đang ôm cua trước khu di tích Suối Sọ (thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) thì lao ra lề đường bay qua hàng rào cao gần 2m của nhà dân.

Người phụ nữ tử vong sau tai nạn.

Người phụ nữ và chiếc xe máy sau đó đã tông vào bờ tường bằng bê tông. Hậu quả tai nạn làm người chị H. chết tại chỗ. Nhận thông tin, công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin