Bắt xe tải chở gần 400kg pháo từ Nghệ An vào Quảng Nam tiêu thụ

Chiều nay, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện này vừa bắt xe tải vận chuyển, mua bán 376kg pháp nổ.

Pháo lậu được bán trong đêm để qua mắt lực lượng chức năng

Trước đó, tối 16/1, từ nguồn tin tố giác của lực quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Duy Xuyên phát hiện, bắt quả tang tài xế Phan Đức Hùng (SN 1980, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe bán tải, chở theo Phan Thế Hạnh (SN 1966, trú thị xã Thái Hà, Nghệ An) và Lê văn Chan (SN 1986, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển, mua bán số lượng lớn pháo nổ tại thôn Câu Lâu Đông (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên).

Tiến hành kiểm, lực lượng công an đã phát hiện trên xe bán tải có 212 thùng pháo có trọng lượng hơn 369kg, 1 thùng pháo bi loại nhỏ có trọng lượng 2,5kg và 1 thùng pháo cối có trọng lượng 4,5kg, được cất giấu ở phía sau thùng xe. Như vậy, tổng lượng pháo nổ 3 đối tượng vận chuyển 376kg.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận vận chuyển pháo từ Nghệ An vào Quảng Nam để bán cho các đầu mối tiêu thụ dịp Tết. Khi đang giao pháo thì bị lực lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.

Tác giả: Lê Bằng

Nguồn tin: Báo Vietnamnet