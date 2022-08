Bắt “tú ông” bao nuôi 17 gái bán dâm để phục vụ khách

Theo cơ quan chức năng, Quang được xác định cầm đầu đường dây chuyên cung cấp gái bán dâm cho nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Lào Cai.Tại trụ sở điều tra, Quang khai anh ta trực tiếp tuyển dụng, thu nạp, bao nuôi gái bán dâm ở nhiều nơi, về sống chung tại số nhà 295 và 296 Lương Khánh Thiện, TP Lào Cai.

Cứ 19h hàng ngày, Quang chỉ đạo Đỗ Văn Thưởng (37 tuổi) và Lò Văn Thuận (22 tuổi) chở gái bán dâm đến số nhà 258 Nhạc Sơn, TP Lào Cai để tập trung, đợi khách gọi.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn

Để kiếm khách, Quang đã thiết lập mạng lưới "cộng tác viên" là các lễ tân nhà nghỉ, quán nước, lái xe ôm, lái taxi... giới thiệu khách mua dâm. Khi khách liên hệ, Quang sẽ sắp xếp khách sạn, nhà nghỉ, còn Thưởng và Thuận nhận nhiệm vụ đưa gái bán dâm đến.

Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án mang bí số 163D nhằm triệt phá đường dây này. Tối 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đột kích nhà nghỉ Thành An (ở phường Duyên Hải, TP Lào Cai), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Song song với thời điểm này, cảnh sát phát hiện có 5 gái bán dâm khác đang đợi phục vụ khách tại nhà nghỉ Vi Vi (ở phường Cốc Lếu).

17 gái bán dâm tại "nhà chung" của Quang. Ảnh: Thanh Tuấn.

Làm việc với quản lý nhà nghỉ Thành An, Đỗ Văn Tám (28 tuổi) khai đã liên hệ với Quang để điều 2 gái bán dâm đến "tiếp khách". Thời điểm Quang bị bắt, cảnh sát xác định có 17 gái mại dâm đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của các nghi phạm.

