Bắt tạm giam vợ của thượng tá biên phòng do buôn bán hàng lậu

Ngày 23-11, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Vàng (SN 1978; ngụ phường Vĩnh Nguơn) để điều tra về hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái phép với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Căn nhà của vợ chồng thượng tá biên phòng Hoàng Văn Nam chứa đầy hàng lậu. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Như đã thông tin, vào ngày 28-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn kiểm tra 3 căn nhà tại địa phương. Lực lượng này phát hiện bên trong có hơn 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà này là của bà Vàng và chồng là thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (SN 1970, là chị ruột của Vàng làm chủ hộ).

Rất nhiều hàng hóa trong nhà của vợ và chị vợ thượng tá biên phòng chứa rất nhiều hàng hóa được xác định là nhập lậu

Đến ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà trên. Đồng thời, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dũng và người thuê nhà là Lê Văn Lên (SN 1990; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Buôn lậu" trong vai trò giúp sức, đồng phạm với Vàng.

Trong diễn biến khác có liên quan, vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm). Theo đó, thượng tá Nam là sĩ quan quân đội nhưng chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, để vợ và chị vợ mua bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc. Đồng thời, đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với thượng tá Nam theo thẩm quyền.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động