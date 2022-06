Bắt tài xế chở pháo lậu qua biên giới

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 9kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 27/6, lực lượng Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng PCMT&TP (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Chi Cục Hải quan CKQT Nậm Cắn đồng chủ trì làm nhiệm vụ tại luồng dành cho người, phương tiện nhập cảnh, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát UN-0329 (Lào) do đối tượng Ngô Quốc Thái (SN 1983) trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau kiểm tra đã phát hiện trong thùng xe do Thái điều khiển có 6 hộp hình chữ nhật với tổng trọng lượng 9kg.

Đối tượng Ngô Quốc Thái cùng tang vật

Theo lời khai, trước đó, vào ngày 26/6, Thái điều khiển ô tô nói trên chở khách sang Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), gặp 1 người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) và đã mua của người này 6 hộp pháo hoa với giá 450.000 kíp Lào. Sau đó, Thái giấu vào thùng xe ô tô với mục đích đem về Việt Nam để sử dụng, khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn Nậm Cắn thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cùng lực lượng liên quan đã bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện và đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn