Bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong phòng hát

Ngày 30/12, thông tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn và bắt giữ nhiều đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00h30p ngày 26/12, tổ công tác thuộc Công an xã Định Bình (huyện yên Định) đang tuần tra, làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Duyên Thượng 2 thì nhận thấy một đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện và bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ nhiều gói ma túy tổng hợp (dạng kẹo và ke) được cất giấu trong một bao thuốc lá. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Huy Minh (SN 1996, trú tại xã Định Bình, huyện Yên Định).

Đối tượng Nguyễn Huy Minh cùng lượng ma túy thu giữ trong phòng karaoke

Tiến hành đấu tranh với Nguyễn Huy Minh ngay trong đêm, đối tượng đã khai nhận có liên quan đến một tụ điểm thường xuyên sử dụng ma túy tại một quán karaoke.

Lực lượng Công an xã Định Liên đã nhanh chóng phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Yên Định tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Galaxy trên địa bàn xã. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện một nhóm thanh niên (2 nam, 2 nữ) đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát số 6.

Được biết, quán karaoke Galaxy là một tụ điểm phức tạp, từ lâu đã nằm trong tầm ngấm của lực lượng công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn