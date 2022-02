Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên khỏa thân để 'tăng sự hưng phấn' cho khách nam

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, hơn 20h ngày 18/2, Công an huyện Long Thành bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Spa BO.XO tại địa chỉ tại ấp Bình Lâm, xã Lộc An.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan chức năng phát hiện tại hai nữ tiếp viên đang “kích dục” cho khách nam trong tình trạng khỏa thân.

Làm việc với Cơ quan chức năng, hai nữ tiếp viên khai nhận khách muốn vào “thư giãn” phải mua vé giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

Bên cạnh đó, các nữ tiếp viên trực tiếp "kích dục" cho khách còn nhận được khoản tiền “boa” từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng tùy thuộc vào khách.

Chủ của cơ sở Spa BO.XO là ông T.V.P. Làm việc với Công an, ông P. thừa nhận các vi phạm của mình trong hoạt động kinh doanh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

