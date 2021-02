Bắt ông trùm liên quan đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả

Ngày 17/2, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi) để điều tra vai trò liên quan đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Theo cơ quan công an, Trung là trùm đường dây mua, bán hóa đơn giả trong chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Lê Thành Trung. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 ôtô và lượng lớn tiền mặt.

Đặc biệt, cơ quan điều tra thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty do Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 35 người để điều tra về hành vi Buôn lậu, Sản xuất buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM vào tối 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng...

Đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là giả.

Công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng trong chuyên án 920G. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zingnews.vn