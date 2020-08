Bắt nhóm thanh niên tổ chức 'tiệc ma tuý' mừng sinh nhật giữa mùa dịch COVID-19

Kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê trên đường Võ Nguyên Giáp, Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng phát hiện nhóm thanh niên tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật.

Theo đó, lúc 22h30 ngày 22/8, ca tuần tra đêm thực hiện công tác phòng chống dịch của Công an phường Khuê Mỹ phát hiện căn hộ cho thuê trên đường Võ Nguyên Giáp có nhóm nam nữ thanh niên đang tụ tập, mở nhạc lớn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong nhà có nhóm hàng chục thanh niên nam nữ, một số dụng cụ sử dụng ma túy, một bộ loa nghe nhạc và ma túy đá.

Lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các nam nữ thanh niên gồm: H.N.H. (23 tuổi, trú tổ 98, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), P.T.C.V. (20 tuổi), N.V.T (24 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Đ.T.T. (21 tuổi, trú tổ 94, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn), N.T.T.H. (21 tuổi, trú tổ 24, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), T.T.T. (19 tuổi, trú tổ 36, phường Mỹ An), L.K.C. (20 tuổi, trú tổ 56, phường Mỹ An), N.Đ.T. (24 tuổi, trú tổ 10, phường Mỹ An), T.T.T.H. (21 tuổi, trú tổ 44, phường An Hải Bắc) và H.V.T. (24 tuổi, trú tổ 49, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Bước đầu cả nhóm khai nhận tụ tập mua bánh kem, ma túy về căn hộ để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm. Khi đang “phê” ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Qua thử test nhanh, cả 10 nam nữ thanh niên này đều dương tính với ma túy.

Công an phường Khuê Mỹ đang lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm Chỉ thị 16.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News