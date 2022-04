Bất ngờ đột kích quán bar, cảnh sát đưa 19 'dân chơi' về trụ sở

Ngày 30/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng, cho biết lực lượng liên ngành HP 22 vừa kiểm tra, phát hiện 19 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar.

Lực lượng chức năng đột kích quán bar.

Theo đó, khoảng 23h45 đêm 29/4, Tổ tuần tra HP 22 Công an quận Hồng Bàng đã đột kích, kiểm tra vây ráp tại quán bar New face Số 28 Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng. Qua kiểm tra 41 khách có 19/41 người dương tính với ma túy.

Tổ công tác phối hợp Công an phường Hoàng Văn Thụ và đội Cảnh sát ma túy Công an quận Hồng Bàng đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra, xử lý.

HP 22 là lực lượng liên ngành thuộc nhiều phòng nghiệp vụ, nhiều quận, huyện của Công an TP Hải Phòng.

Các tổ công tác HP 22 có nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhanh đối với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đua xe, sử dụng vũ khí và các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên các tuyến địa bàn.

Phối hợp nhanh với các đơn vị nghiệp vụ, công an quận huyện trong truy nóng, vây ráp các tụ điểm phức tạp, truy bắt các đối tượng gây án bỏ trốn, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn