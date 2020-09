Bắt kế toán trưởng tham ô 200 tỷ đồng ở Đồng Tháp

Nguyễn Trung Thành (bìa trái) nghe đọc lệnh bắt.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến tháng 4/2020, Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng của công ty có trụ sở tại cụm Công nghiệp Thanh Bình (Đồng Tháp) để tham ô tài sản.

Tổng số tiền bị can bị cáo buộc tham ô của công ty là khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Huy