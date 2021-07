Bắt kẻ giết người sau hơn 16 giờ tẩu thoát

Khoảng 1h20’ sáng ngày 7/7, Huỳnh Thanh Huy (SN 1979, trú ở 204 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên) ngồi nhậu bên trong sân nhà riêng cùng 3 người bạn là Đỗ Hoàng Tấn Quân (SN 1979), Đỗ Đức Tiến (SN 1981, cùng trú ở phường 6, TP Tuy Hòa) và Trần Văn Phụng (SN 1982, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa).

Vài phút sau, tình cờ Huy nhìn thấy Trương Ngọc Tuấn, biệt danh Tuấn Niễng (SN 1987, đăng ký nhân khẩu ở huyện Phú Hòa; tạm trú phường 4, TP Tuy Hòa) đi qua trước ngõ nên gọi vào.

Hung thủ gây án Trương Ngọc Tuấn, biêt danh Tuấn Niễng

Giữa cuộc nhậu xảy ra mâu thuẫn giữa Tuấn và Phụng khi hai bên nhắc lại một vụ đánh nhau từ lâu, dẫn đến cãi vã, thách thức lớn tiếng nên Huy đuổi Tuấn về. Tuấn xoay sang cãi nhau với Huy nên Huy cầm rựa đòi đánh Tuấn, Tuấn rời cuộc nhậu về nhà.

Ấm ức vì được Huy mời vô nhậu rồi cũng chính Huy đuổi về nên một lát sau Tuấn cầm dao từ nhà riêng ập đến đạp bung cửa cổng khung thép lưới B40 rồi xông tới đâm Huy nhiều nhát vào vùng cổ, vai và lưng, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ được một người bạn gái đẩy ra bên ngoài, rồi tẩu thoát. Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an TP Tuy Hòa khẩn trương đển hiện trường trích xuất camera tại nhà nạn nhân, thu thập thông tin những người trong cuôc nhậu và đã xác định hung thủ gây án là Trương Ngọc Tuấn. Một cuộc truy nóng đã được các trinh sát của Đội CSHS Công an TP Tuy Hòa và Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên triển khai bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và đã phát hiện Trương Ngọc Tuấn đang tẩu thoát ra Quảng Ngãi. Đến 18h chiều cùng ngày (7/7), Trương Ngọc Tuấn đã bị các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi vây bắt khi đối tượng này đang lẩn trốn ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.



Tác giả: Phương Lan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân