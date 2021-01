Bắt 'hot girl' đánh bạc trốn nã suốt 8 năm

Ngày 28/1, thông tin từ CQĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ đối tượng Đào Thuỳ Trang (SN 1992), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh sau 8 năm lẩn trốn.

Đào Thuỳ Trang bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, vào năm 2012, Trang cùng một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi Đánh bạc, bị Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử, để trốn tránh pháp luật, Trang đã trốn khỏi địa bàn. Đến tháng 5/2013, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã đối với Trang.

Trong thời gian từ năm 2013 đến khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Trang thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước để lẩn trốn. Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức rà soát, xác minh tung tích của đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục người thân để đối tượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Trang vẫn ngoan cố trốn tránh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Sau khi xây dựng kế hoạch cụ thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức trao đổi thông tin với Công an các địa phương. Đến ngày 25/1, khi xác định được nơi lẩn trốn của Trang, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an TP Phú Quốc vây bắt đối tượng.

Sau khi bị bắt giữ, Đào Thuỳ Trang được di lý từ TP Phú Quốc về Công an huyện Kỳ Anh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn