Bắt giữ đối tượng giả danh ‘Trung tá Công an’ để lừa tình, lừa tiền phụ nữ

Theo đó ngày 19/2, Công an TP. Đồng Xoài cho biết vừa tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Hồ Thanh Ngân (36 tuổi, quê huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi giả danh công an và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Thanh Ngân (áo tím) bị cơ quan chức năng ra lệnh bắt khẩn cấp

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, đối tượng Ngân tự xưng là Trung tá Lê Văn Mạnh, thường xuyên mặc đồ của ngành công an rồi đi dụ dỗ, lừa tình và tiền của các phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Khám xét nơi ở của Ngân, cơ quan công an phát hiện nhiều bộ trang phục cảnh sát nhân dân, nón công an, còng số 8, súng bắn đạn bi và thẻ chứng minh công an nhân dân giả…

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Ngân, thu giữ được súng, còng số 8 cùng một số tang vật khác. Ảnh: PLO

Trước đó vào tháng 4/2018, Ngân cũng đã từng dùng tên giả là Phạm Minh, giả danh là Trung tá Công an, đối tượng này sau đó đã bị Công an TP. Đồng Xoài phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngân khai nhận việc giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một số phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Saostar.vn