Bắt giam tài xế ô tô khách gây ra tai nạn làm 4 người tử vong

Pháp luật

Ngày 23/8, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian điều tra, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 14/6/2022.