Bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim An (SN 1969, ở TP Sơn La) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Kim An từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế Sơn La và đến tháng 2/2021 đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do, bà An bị xác định thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp phó, cán bộ, công chức thuộc sở trong tham mưu gói thầu dẫn đến không phát hiện các khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu; trong nghiệm thu các trang thiết bị y tế dẫn tới nhiều cán bộ có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Cơ quan tố tụng làm việc với bị can Nguyễn Thị Kim An (đội mũ trắng).

Trước đó, ngày 17/2, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt giam 4 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Số này gồm Bùi Thị Thu (SN 1969, ở Đống Đa, Hà Nội) - Giám đốc Cty CP Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát cùng 3 cán bộ Sở Y tế tỉnh Sơn La là Sa Văn Khuyên (SN 1960, ở TP Sơn La) - nguyên Phó Giám đốc Sở; Bùi Thị Hoa (SN 1965, ở TP Sơn La) - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Mai Anh Tuấn (SN 1987, ở TP Sơn La) - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính.

Quá trình điều tra xác định những người trên đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế; nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký gây thiệt hại tới ngân sách.

Tác giả: X.A

Nguồn tin: Báo Tiền Phong