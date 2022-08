Bắt giam đối tượng nhận 3 tỷ đồng và 10 ngàn USD để "chạy án"

Pháp luật

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Thành (SN 1990, trú Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.