Bắt giám đốc công ty tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Pháp luật

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1979, quê tỉnh Lâm Đồng) và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” dưới danh nghĩa chuyên gia.