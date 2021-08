Bất chấp giãn cách, nam thanh niên vẫn quyết trèo rào vào nhà bạn gái

Trần Thành Công tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Ngày 23/8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an quận Cái Răng đang tạm giữ hình sự Trần Thành Công (25 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, vào 20h25 ngày 22/8, Công leo qua rào ngăn cách để vào nhà bạn gái ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thì bị người dân phát hiện đến trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Thượng úy Nguyễn Phước Qui, cán bộ Công an phường Hưng Phú nhanh chóng có mặt và yêu cầu Công ra trình diện. Lúc này, Công dùng dao tấn công Thượng úy Qui rồi bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.

Ngay lập tức, lực lượng công an được tăng cường tiến hành truy đuổi và yêu cầu Công dừng lại. Tuy nhiên, không những Công không chấp hành, mà còn dùng dao chém Trung tá Phạm Đức Trung (Phó Trưởng Công an phường) nhưng kịp thời né tránh. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và bắt giữ Công để điều tra xử lý theo quy định.

