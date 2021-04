Bắt 2 anh em ruột đâm chết người nghi mâu thuẫn chung chi tiền ghi đề

Tối 25/4, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến T.V.N (SN 1987, quê Bắc Ninh, tạm trú Thủ Đức) tử vong. Bước đầu, Công an TP Thủ Đức tạm giữ 2 nghi can là anh em ruột liên quan đến vụ án trên để làm rõ.

Công an TP Thủ Đức phong tỏa hiện trường vụ án mạng

Chiều cùng ngày, tại quán cơm ở góc đường D chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình) người dân nghe thấy tiếng cự cãi giữa N (bốc xếp trong chợ) và 2 anh em ruột (cũng là bốc xếp trong chợ). Câu chuyện cự cãi xung quanh việc chung chi tiền ghi đề. Một lúc sau 2 bên xảy ra ẩu đả, N gục xuống với vết thương trên người, riêng 2 anh em sau khi gây án đã bỏ trốn. Người dân đưa N vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, N không qua khỏi.

Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và nhanh chóng bắt được 2 nghi can. Bước đầu xác định 2 nghi can là anh em ruột, quê Sóc Trăng, làm nghề bốc vác trong chợ đầu mối. Nạn nhân N là bốc vác cũng là thầu đề trong chợ.

