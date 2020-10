Bão số 7 suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới mạnh lên khi vào Biển Đông

Nam Bộ tiếp tục mưa Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 14-10 Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam hoàn lưu bão số 7. Do đó Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, tiếp tục nhiều mây, có mưa, tuy nhiên mưa giảm vào buổi sáng. Mưa vẫn xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở vùng ven biển và bắc Miền Đông. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.