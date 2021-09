Bão số 5 sẽ tương tác với một cơn bão rất mạnh, diễn biến khó dự báo

Sáng nay (9/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 (bão Conson).

Tại cuộc họp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có báo cáo về công tác PCTT.

Theo đó, tính đến 6h ngày 9/9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại.

Còn tại Việt Nam, đêm qua (8/9), ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo sáng nay (9/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày hôm nay (9/9) có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT chủ trì cuộc họp trực tuyến (Ảnh chụp màn hình).

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 9/9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú.

Đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, hiện nay còn khoảng gần 500 tàu thuyền hoạt động ở khu vực theo hướng di chuyển của bão số 5. Tập trung chủ yếu ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Phương tiện tàu thuyền này chủ yếu của các ngư dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Ngãi.

"Tính đến 6h sáng nay, gần 500 tàu thuyền nói trên đã nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và đang di chuyển thoát khỏi hướng di chuyển của bão. Một số tàu thuyền đang di chuyển xuống phía Nam, một số đang di chuyển vào bờ. Cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tiếp tục đôn đốc, kêu gọi các tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi tránh trú an toàn", đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng nói.

Sẽ tương tác với một cơn bão lớn

Về diễn biến cơn bão số 5, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Ảnh: NCHMF).

Cũng theo ông Lâm, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, di chuyển chậm lại (10-15km) do tương tác với bão Chanthu rất mạnh ở vùng biển ngoài khơi và có khả năng mạnh thêm.

"Dự báo, đến 7h ngày 11/9, bão số 5 sẽ nằm ngay trên khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Thời điểm này khu vực Quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh nhất. Đặc biệt, từ 48-72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển rất chậm. Cho nên trong khoảng ngày 11-12/9, bão sẽ quần thảo trên khu vực Quần đảo Hoàng Sa, với cường độ gió dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Cho nên vùng biển khu vực Quần đảo Hoàng Sa trong ngày 11-12/9 được dự báo rất nguy hiểm", ông Lâm thông tin.

Cũng theo ông Lâm, do bão số 5 chịu tác động bởi cơn bão mạnh Chanthu nên quỹ đạo và cường độ rất khó dự báo.

Hiện các đài dự báo bão số 5 rất phân tán. Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Đó là những sản phẩm dự báo xa cho cơn bão số 5.

"Các dự báo hiện nay tập trung trong khoảng thời gian từ 24-48 giờ tiếp theo sẽ cho độ chính xác khá cao. Còn các dự báo xa từ 48 giờ trở đi khá phức tạp, do bão số 5 tương tác với bão Chanthu", ông Lâm nói.

Nhiều nơi mưa rất to

Về diễn biến thời tiết trên đất liền, ông Lâm cho biết, sáng nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ ngày hôm nay, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày hôm nay có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Còn tại khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi chiều tối và tối nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

